Federal Reserve komt vermoedelijk met kleine renteverhoging

De Amerikaanse Federal Reserve zal naar verwachting later op woensdag de rente opnieuw verhogen in de strijd tegen de inflatie. Dat zou de negende renteverhoging op rij zijn. Wel wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de rente wat minder agressief zal opvoeren dan eerder werd voorzien. Dat komt door de recente onrust in de bankensector. Die werd veroorzaakt door het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank en Signature Bank.

Het merendeel van de analisten verwacht dan ook dat de Fed de rente opnieuw met een kwart procentpunt zal verhogen. De Amerikaanse rente zal daarmee op een bandbreedte van 4,75 tot 5 procent komen te liggen. Enkele analisten, zoals die van zakenbank Goldman Sachs, verwachten dat de Fed wel zal afzien van een verdere verhoging vanwege de onrust in de bankensector. De problemen bij de regionale banken zouden namelijk zijn ontstaan doordat de rente in de VS de laatste tijd hard is opgelopen.

Ook in Europa zorgden de problemen bij de regionale banken in de Verenigde Staten voor onrust. Zo moest de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse, die al langer werd geplaagd door schandalen, worden gered door de eveneens Zwitserse concurrent UBS. De Amerikaanse autoriteiten grepen eerder al in bij Silicon Valley Bank en Signature Bank en sloten de twee banken. Klanten kregen daarbij wel al hun tegoeden terug.