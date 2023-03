Centrale bank Turkije laat rente ongewijzigd na aardbevingen

De Turkse centrale bank ziet af van een renteverhoging of -verlaging, ondanks de torenhoge inflatie in het land. De consumentenprijzen in Turkije liggen 55 procent hoger dan een jaar geleden. De aardbevingen die Turkije vorige maand troffen hebben het de bank moeilijk gemaakt een besluit te nemen.

Economen wisten niet welke kan het op zou gaan, omdat de centrale bank vaker de onconventionele beslissing heeft genomen de rente te verlagen om de inflatie te bestrijden. President Recep Tayyip Erdogan is ervan overtuigd dat dit werkt, terwijl centrale banken wereldwijd de rente juist verhogen om de stijgende prijzen te beteugelen.

Daarbij lijkt Erdogan ook vooruit te kijken naar de Turkse presidentsverkiezingen in mei. Door de lage rente wordt het voor de Turken namelijk aantrekkelijk om goedkope leningen af te sluiten. Daarmee kan de economie volgens Erdogan vervolgens worden aangejaagd.

Bij de aardbevingen in Turkije kwamen ruim 50.000 mensen om het leven. Het Turkse ministerie van Financiën schat de schade op zo’n 104 miljard dollar, omgerekend ruim 96 miljard euro. De kosten drukken zwaar op de financiën van de overheid, die kampt met een flink begrotingstekort.