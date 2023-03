Onlinesupermarkt Picnic breidt uit in Parijs, Berlijn en Hamburg

Onlinesupermarkt Picnic breidt uit in Frankrijk en Duitsland. In Frankrijk maakt het bedrijf de stap van de regio rond Lille, waar het al enkele jaren actief is, naar de regio Parijs. In de komende weken gaan de elektrische bezorgwagentjes van het bedrijf daarnaast ook in Hamburg en Berlijn de weg op. In Duitsland was Picnic tot nu toe alleen in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen actief.

In de regio Parijs gaat Picnic niet in de stad zelf aan de slag, het gebied binnen de ringweg Boulevard Périphérique. Maar wel net daarbuiten in het zuiden en zuidwesten van de stad. “In de stad zijn veel flitsbezorgers actief”, weet medeoprichter van Picnic Michiel Muller. “Maar daar concurreren we niet echt mee. We richten ons op huishoudens die weekboodschappen doen.”

In de regio rond Lille kreeg Picnic vlot voet aan de grond. “Ze kenden een model als het onze niet echt in Frankrijk. Daar werken ze vooral met ophaalpunten waar de bestelde boodschappen achterin je auto worden gezet”, verklaart Muller. “Maar dan ben je toch zelf een halfuur kwijt.”

In Duitsland is Picnic al sinds 2018 actief, drie jaar langer dan in Frankrijk. Maar waar tot nu toe alleen in steden in Noordrijn-Westfalen werd uitgebreid, wil het bedrijf nu ook de rest van Duitsland gaan bedienen. “We willen binnen twee jaar enorm uitbreiden, naar alle grote steden in Duitsland”, zegt Muller.

Dat begint met Hamburg en Berlijn in de komende weken, maar volgens de Picnic-bestuurder wordt er al hard gewerkt aan verdere uitbreiding. “We zijn links en rechts al aan het bouwen”, legt Muller uit. “Dit jaar moeten er wel een paar steden bij komen.”

De uitbreidingen in Frankrijk en Duitsland zorgen voor flinke schaalvergroting bij Picnic. “De distributiecentra die we daar bouwen zijn drie keer zo groot als die in Nederland. En we hebben ook veel meer hubs nodig om vandaar uit onze bezorgers te laten rijden”, zet Muller de benodigde investeringen uiteen. “We zijn natuurlijk een app, maar er zit een flinke logistieke kant aan en de kost gaat wel een beetje voor de baat uit.”

Toch denkt Picnic dat de investeringen de moeite waard zijn. “We zien grote kansen voor Picnic.”