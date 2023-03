VN: wereldhandel bereikte recordniveau in 2022

De wereldhandel heeft in 2022 een recordniveau bereikt, hoewel de groei in het laatste kwartaal van het jaar afnam. Dat meldt de VN-conferentie over handel en ontwikkeling (UNCTAD) op basis van een eigen rapport. De organisatie van de Verenigde Naties voorspelt daarin ook dat de wereldwijde handelsvolumes in de eerste helft van dit jaar stagneren.

Het totale wereldwijde handelsvolume bedroeg vorig jaar 32 biljoen dollar (ruim 29 biljoen euro), zo schat UNCTAD. De handel in goederen steeg met ongeveer 10 procent ten opzichte van 2021 en bereikte een geschatte waarde van 25 biljoen dollar. De wereldwijde handel in diensten steeg zelfs nog sterker en groeide met 15 procent op jaarbasis tot 7 biljoen dollar.

De groei van de handel werd volgens de organisatie vooral gestimuleerd doordat de logistieke problemen in havens grotendeels zijn opgelost en de wereldwijde capaciteit om goederen te vervoeren weer is toegenomen. Ook zijn de vrachtkosten, die tijdens de coronapandemie flink stegen, weer gedaald tot de niveaus van voor de pandemie. De inflatie, stijgende rentetarieven en hoge prijzen voor onder meer energie, voedsel en metalen zorgen echter voor minder goede vooruitzichten voor dit jaar, voorspelt UNCTAD.

De Russische export daalde volgens de handelsorganisatie het sterkst van de grote landen in het laatste kwartaal van 2022. De Russische economie werd getroffen door de zware westerse sancties na de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022. Die invasie zorgde vorig jaar ook voor forse prijsstijgingen op de wereldwijde voedsel- en energiemarkten. Volgens de VN-organisatie vormen de “geopolitieke spanningen”, waaronder de oorlog in Oekraïne, de grootste risico’s voor de wereldhandel in 2023.