Bankenonrust nog niet voorbij op beurs, Deutsche Bank hard omlaag

Deutsche Bank was vrijdag de grote verliezer op de Europese beurzen. Ook andere banken, bijvoorbeeld ING, werden flink lager gezet door beleggers. Daarmee lijkt de recente onrust op de financiële markten over de bankensector nog niet voorbij. “Dit is weer een signaal van de kwetsbaarheid van banken”, zegt Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de universiteit van Tilburg. “Er hoeft maar iets te gebeuren en alle bankaandelen gaan weer hard omlaag.”

Deutsche Bank ging in Frankfurt 8,5 procent lager de handel uit. De koersval volgde op een sterke stijging van de kosten voor het verzekeren van de schulden van de grootste bank van Duitsland tegen wanbetaling. Obligatiehouders kunnen hun leningen namelijk verzekeren via zogeheten kredietverzuimswaps (CDS) tegen het risico dat een bank zijn obligaties niet kan terugbetalen. De kosten van een dergelijke verzekering nemen toe naarmate het risico op wanbetaling hoger wordt ingeschat.

Ook de Zwitserse bank UBS, die afgelopen weekeinde zijn concurrent Credit Suisse overnam, moest het ontgelden en verloor bijna 4 procent in Zürich. Persbureau Bloomberg meldde dat UBS en Credit Suisse tot de banken behoren die onder de loep worden genomen door het Amerikaanse ministerie van Justitie vanwege mogelijke hulp aan Russische oligarchen bij het omzeilen van westerse sancties.

Eerder deze week benadrukten centrale bankiers, onder wie president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB), nog dat banken in de eurozone nog steeds financieel gezond zijn. Knot zei wel dat het toezicht op banken niet mag verslappen, maar dacht niet dat we aan de vooravond staan van een nieuwe bankencrisis. Volgens Benink is het probleem dat het eigen vermogen van banken met gemiddeld 5 procent toch vrij laag is. “Normale bedrijven hebben minstens 30 procent eigen vermogen.” Het gevolg is volgens hem dat beleggers al snel nerveus worden als er bij een bank problemen lijken te spelen.

Verder wijzen analisten vooral op de “irrationaliteit” in de markt en psychologische factoren die medebepalend zijn voor beurskoersen. “Voor alle duidelijkheid: Deutsche is niet het volgende Credit Suisse”, merkte een deskundige van Autonomous Research op. ING leverde uiteindelijk 3,7 procent in en ABN AMRO verloor 2,2 procent. Naast de banken gingen ook de verzekeraars mee omlaag. De AEX-index in Amsterdam sloot 1,6 procent in het rood op 731,81 punten. De MidKap verloor 2,9 procent tot 914,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot 1,7 procent kwijt.