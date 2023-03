Haven van Rotterdam: geen schepen uit Hamburg verwacht om staking

De haven van Rotterdam verwacht niet dat schepen zullen uitwijken naar de Rotterdamse haven als er maandag in de haven van Hamburg wordt gestaakt. Dat laat een woordvoerder van het havenbedrijf weten. In Hamburg leggen havenmedewerkers het werk neer, waardoor grote schepen de haven niet in of uit kunnen varen.

Dat er geen uitwijkende schepen worden verwacht komt met name doordat het een eendaagse staking betreft. “Wachten is onderdeel van het werk van kapiteins op grote schepen”, legt de zegsman uit. Als er een week gestaakt werd, zou het volgens hem een ander verhaal zijn.

Verder geeft de woordvoerder aan dat schepen niet zomaar kunnen uitwijken. “Olie kan bijvoorbeeld moeilijk naar een andere haven worden gebracht, als deze de bestemming Hamburg heeft.”

Hamburg heeft de derde haven van Europa, achter Rotterdam en Antwerpen. De afgelopen dagen werd ook al gestaakt, waardoor grote schepen de haven niet konden verlaten of binnenvaren. Dat kwam doordat er geen boten het water op gingen die de grote schepen konden begeleiden.

Maandag vinden stakingen plaats in heel Duitsland, onder anderen door medewerkers van trein-, bus en trambedrijven, vliegvelden en snelwegbeheerders. Ze eisen hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden.