Reisconcern TUI wil Duitse coronasteun volledig afbetalen

Reisconcern TUI wil 1,8 miljard dollar ophalen door nieuwe aandelen in de verkoop te doen. Daarmee wil het bedrijf uit Duitsland de coronasteun die het kreeg van de Duitse overheid afbetalen en de winstgevendheid vergroten.

Bij de publicatie van de jaarcijfers eind vorig jaar meldde TUI al een groot deel van de coronasteun af te willen betalen. TUI ontving de steun uit het WSF-fonds, dat in maart 2020 werd opgetuigd om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Het fonds kan volgens TUI ongeveer 750 miljoen euro verwachten. Ook wil het bedrijf een kredietfaciliteit van 2,1 miljard euro van de Duitse staatsinvesteringsbank KfW fors verlagen.

Het reisconcern meldt verder dat gesanctioneerde aandeelhouders niet meedingen bij het verkrijgen van nieuwe aandelen. Specifiek wordt de steenrijke Rus Aleksej Mordasjov genoemd, die nu nog bijna een derde van de aandelen van TUI in handen heeft, of een aan hem “verbonden persoon of entiteit”. Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekra├»ne kwam hij op een sanctielijst van de Europese Unie terecht. Mordasjov probeerde daarop zijn stemrecht aan zijn vrouw over te dragen om indirect over zijn aandelen te kunnen beschikken.