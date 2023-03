AEX-index sluit met winst, chipbedrijf ASMI sterkste stijger

De Amsterdamse AEX-index is maandag met winst gesloten, waarmee iets werd goedgemaakt van het forse koersverlies op vrijdag. Ook op de aandelenbeurzen elders in Europa waren groene cijfers te zien. Chipbedrijf ASMI was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen op Beursplein 5, gevolgd door zorgtechnologieconcern Philips. Techinvesteerder Prosus kampte met een stevig verlies van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is, en was de grootste daler in de hoofdindex.

De AEX eindigde met een plus van 0,6 procent op 735,91 punten. De MidKap ging 0,4 procent vooruit tot 917,90 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt tekenden plussen tot 1,1 procent op.

Het sentiment onder beleggers werd geholpen door het nieuws dat de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) wordt overgenomen door branchegenoot First Citizens Bank. Onder de deal gaan alle banktegoeden en leningen van SVB over naar First Citizens Bank. De Amerikaanse autoriteiten grepen eerder al in bij SVB nadat klanten massaal hun tegoeden hadden opgeëist.

ASMI prijkte bovenaan de AEX met een winst van 3 procent. Philips ging 2,8 procent vooruit. De financiële fondsen ING, NN Group, Aegon en ABN AMRO werden tot 1,8 procent hoger gezet. Prosus sloot de rij met een min van 5,4 procent.

Pharming was een opvallende winnaar met een koerssprong van ruim 14 procent op het Damrak. Beleggers reageerden enthousiast op het bericht dat de Leidse biotechnoloog in de Verenigde Staten toestemming heeft gekregen om zijn tweede medicijn op de markt te brengen. Met het middel Joenja, dat werkt tegen een zeer zeldzame aandoening van het immuunsysteem, hoopt het bedrijf zijn omzet op termijn te kunnen verdubbelen.

Deutsche Bank dikte meer dan 6 procent aan in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland raakte vrijdag 8,5 procent kwijt nadat bleek dat het voor investeerders fors duurder was geworden om zich in te dekken tegen wanbetaling door de Duitse kredietverstrekker. Commerzbank liftte mee met een winst van 3,8 procent.

De euro was 1,0784 dollar waard, tegen 1,0761 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 71,08 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 76,60 dollar per vat.