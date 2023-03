Bonden beslissen maandagmiddag over nieuwe acties streekvervoer

De vakbonden FNV en CNV hakken maandagmiddag de knoop door of er opnieuw gestaakt gaat worden in het streekvervoer. “We zijn nog met alle partijen in gesprek, het kan nog alle kanten op”, zegt een woordvoerder van FNV. “Straks maken wij de balans op”, voegt een woordvoerder van CNV daar aan toe.

De bonden voerden afgelopen weekend verkennende gesprekken met werkgeversvereniging VWOV over de cao in het streekvervoer. Die gesprekken werden onder begeleiding van twee procesbegeleiders opgestart na weken van stakingen. De vakbonden hebben eerder aangegeven opnieuw te gaan staken als de gesprekken op niets zouden uitlopen. Als bonden weer tot acties overgaan, zou dat betekenen dat deze week op woensdag en donderdag wordt gestaakt. Volgende week zouden medewerkers in het streekvervoer het werk neerleggen op maandag, woensdag en vrijdag.

De bonden eisen onder meer hogere lonen en een structureel lagere werkdruk in het streekvervoer. Om die eisen af te dwingen, werd in het streekvervoer herhaaldelijk gestaakt. Daardoor vielen er telkens veel bussen uit, met overlast voor reizigers tot gevolg. Ook op de dag van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen legden medewerkers het werk neer.

Bij werkgeversvereniging VWOV was maandagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.