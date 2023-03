British Airways vermindert vluchten Heathrow met Pasen om staking

De Britse luchtvaartmaatschappij British Airways gaat het aantal vluchten op de grote Londense luchthaven Heathrow tijdens Pasen verminderen vanwege een staking van grondpersoneel op het vliegveld. Meer dan 1400 beveiligers op Heathrow willen volgens de vakbond Unite vanaf 31 maart het werk voor tien dagen neerleggen om hoger loon te eisen, waardoor ook het drukke paasweekend geraakt zou worden.

Meer details over de annuleringen maakte de maatschappij niet bekend, maar volgens de BBC zou British Airways van plan zijn 32 vluchten van en naar Heathrow per dag te gaan schrappen. Het grootste vliegveld in het Verenigd Koninkrijk is de thuisbasis van de maatschappij. British Airways biedt alvast zijn excuses aan gedupeerde klanten aan voor het ongemak en stelt dat ze kunnen omboeken naar een andere vlucht of geld terug kunnen vragen.

Heathrow zelf geeft aan dat er extra personeel wordt ingezet om de impact van de staking op het vliegverkeer zo veel mogelijk te beperken. De luchthaven spreekt van een onnodige actie. Unite stelt dat beveiligers onvoldoende verdienen om de eindjes aan elkaar te knopen en dat de staking daarom nodig is.