Cao-partijen streekvervoer praten door, stakingen week opgeschort

Vakbonden FNV en CNV willen deze week nog gebruiken voor de verkennende gesprekken met werkgeversvereniging VWOV. De gesprekken werden twee weken geleden opgestart onder begeleiding van twee procesbegeleiders na weken van stakingen in het streekvervoer. Nu de gesprekken deze week doorgaan, zijn de eerder geplande stakingen voor deze week opgeschort. Die stonden gepland voor woensdag en donderdag.

De bonden eisen onder meer hogere lonen en een structureel lagere werkdruk in het streekvervoer. Dat doen zij voor een cao voor zo’n 13.000 medewerkers, met name buschauffeurs. Om de eisen af te dwingen werd in het streekvervoer herhaaldelijk gestaakt. Daardoor vielen er telkens veel bussen uit, met overlast voor reizigers tot gevolg.

De bonden geven aan dat er “goede stappen worden gemaakt in de gesprekken die momenteel plaatsvinden”. FNV-bestuurder Marijn van der Gaag spreekt van “stappen voorwaarts”. “We proberen dichter bij elkaar te komen, maar het vertrouwen moet groeien. Voor nu was het nog onvoldoende om alle stakingen op te schorten”, aldus de vakbondsman.

CNV-onderhandelaar Hanane Chikhi merkt ook dat er beweging zit bij werkgevers. “Die heeft ons doen beslissen om in samenspraak met onze kaderleden de stakingen op te schorten. We willen het overleg namelijk laten slagen en vooral niet frustreren. De intentie om tot een goed resultaat te komen is er vanuit ons in ieder geval.”

VWOV zegt blij te zijn dat de vakbonden de gesprekken willen voortzetten. “We staan zeer open voor een vervolg en spannen ons graag maximaal in om te komen tot een nieuwe cao voor al onze collega’s”, aldus een woordvoerster.

Oorspronkelijk was het idee de gesprekken afgelopen vrijdag af te ronden. Maar ook toen gaven FNV en CNV aan meer tijd nodig te hebben, waarna het overleg dit weekend doorging. Voor deze week is het doel om een opening te vinden voor het hervatten van de cao-onderhandelingen, zegt Chikhi. “Daarvoor kijken we wat de werkgevers op tafel leggen. Als we daar iets mee kunnen, dan gaan we de puzzel leggen.”

Mochten de gesprekken van deze week niet het gewenste effect sorteren voor de bonden, dan willen de vakbonden alsnog doorgaan met staken. Dat zou betekenen dat werknemers in het streekvervoer volgende week op maandag, woensdag en vrijdag opnieuw het werk neerleggen.