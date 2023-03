Duitse spoorvakbond: grote staking is noodzakelijk en gepast

De Duitse vakbond voor spoor- en transportpersoneel EVG vindt dat de grote staking die maandag het openbaar vervoer in Duitsland vrijwel heeft platgelegd “noodzakelijk en gepast” is. Volgens EVG-voorzitter Martin Burkert moet namelijk alles worden gedaan om de eisen voor hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden ingewilligd te krijgen.

Hij stelt dat het vervoer niet achter moet blijven bij de algemene loonontwikkelingen in Duitsland, waarbij veel sectoren flinke loonsverhogingen krijgen vanwege de hoge inflatie. “Wij zijn vastbesloten om onze eisen erdoor te krijgen.” Burkert zegt te verwachten dat werkgevers over de brug komen. EVG vertegenwoordigt circa 230.000 werknemers bij onder meer Deutsche Bahn en andere vervoerders.

Ook de grote vakbond Verdi doet mee aan de landelijke staking. In het streekvervoer, op havens, in de binnenvaart en op luchthavens is het werk ook neergelegd. Verdi onderhandelt namens ongeveer 2,5 miljoen werknemers in de publieke sector.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser hoopt dat er snel een akkoord wordt gesloten tussen de bonden en werkgevers in de transportsector. Ze gaf aan te begrijpen dat reizigers gefrustreerd zijn over de staking, maar zei ook dat staken een fundamenteel recht is.