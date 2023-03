First Citizens Bank schiet omhoog op Wall Street na overname SVB

First Citizens Bank was maandag een uitblinker op de aandelenbeurzen in New York met een koerswinst van 45 procent. De bank uit de staat North Carolina neemt alle banktegoeden en leningen van Silicon Valley Bank (SVB) over. Ook gaan de zeventien filialen van SVB weer open als First Citizens-kantoren. De Amerikaanse autoriteiten grepen eerder al in bij SVB nadat klanten massaal hun tegoeden opeisten.

Het overnamenieuws zorgde voor enige opluchting bij beleggers na de recente zorgen over de financiƫle stabiliteit in de bankensector. Andere regionale banken als PacWest Bancorp en Western Alliance Bancorp wonnen tot 7 procent en First Republic Bank dikte zelfs bijna 28 procent aan. Berichten dat de uitstroom van banktegoeden bij de kleinere banken in de afgelopen dagen is afgenomen en de Amerikaanse autoriteiten overwegen om het programma van noodleningen aan de banken uit te breiden zorgden eveneens voor optimisme.

De grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup en Bank of America wonnen tot 3 procent.

De algehele stemming op Wall Street was eveneens positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,8 procent hoger op 32.488 punten. De brede S&P 500 klom 0,6 procent tot 3995 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 11.851 punten. De drie graadmeters wisten vorige week uiteindelijk toch ruim 1 procent te winnen ondanks de onrust in de bankensector.

Het digitale prikbord Pinterest ging 5,3 procent vooruit dankzij een positief analistenrapport van UBS. Volgens kenners van de Zwitserse bank kan het aandeel meer 25 procent in waarde stijgen door de plannen om de advertentie-inkomsten te verbeteren.

BioNTech daalde 4,5 procent. Het Duitse biotechnologiebedrijf, bekend van het coronavaccin dat het samen met farmaceut Pfizer ontwikkelde, verwacht dat de omzet dit jaar met meer dan twee derde zal dalen. Dat komt vooral door de dalende vraag naar het coronavaccin, dat het enige product is van het bedrijf. BioNTech richt zich nu meer op de ontwikkeling van medicijnen tegen kanker.