Nederlanders kochten afgelopen jaar vaker biologische producten

Nederlanders kochten afgelopen jaar meer en vaker biologische producten. En ook inflatie zorgde ervoor dat de omzet in biologisch voedsel afgelopen jaar met 25 procent steeg, komt naar voren uit onderzoek van marktonderzoeksinstituut GfK.

De omzet in biologische producten bedroeg in 2022 zo’n 1,4 miljard euro. Ook de omzet van andere voedingsmiddelen is gestegen, maar biologisch groeide harder, aldus GfK. Dit komt mede omdat er meer biologische groenten, fruit en zuivel aangeboden werd in de supermarkten. Een Nederlands huishouden koopt gemiddeld 3,1 keer per maand een biologisch product.

Volgens directeur Michaƫl Wilde van Bionext is die stijging van het aantal mensen dat biologische producten koopt van groot belang om uiteindelijk te kunnen voldoen aan het doel van de overheid om 15 procent biologische landbouw te hebben in 2030. Bionext is de brancheorganisatie van de biologische sector.

Landbouworganisatie LTO Nederland meldde vorig jaar juist dat mensen in de supermarkt vaker kozen voor de goedkoopste optie in plaats van de duurzame, met name veroorzaakt door dalende koopkracht. Ook Bionext zag door de inflatie gedeeltelijk een stagnatie in de aankoop van biologisch. Maar toch waren er genoeg factoren waardoor in zijn geheel de omzet is gestegen afgelopen jaar, zegt Wilde. “Zo kozen sommige supermarkten er soms ook voor alleen nog maar het biologische product aan te bieden, bijvoorbeeld alleen nog maar biomelk. Dat had een positief effect.”