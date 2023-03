Onderhoud Zwanenburgbaan Schiphol loopt paar weken uit

Het groot onderhoud aan de start- en landingsbaan Zwanenburgbaan op Schiphol duurt enkele weken langer vanwege het slechte weer in de afgelopen weken, meldt de luchthaven.

“Er viel meer regen dan normaal in deze periode in combinatie met lage temperaturen en harde wind. Door deze weersomstandigheden was het onder meer niet mogelijk om de bovenste laag asfalt aan te brengen”, aldus Schiphol. Aanvankelijk was de verwachting dat de werkzaamheden, die in januari begonnen, half april zouden zijn afgerond. Nu is de verwachting dat dit begin mei is.

Door het onderhoud van de Zwanenburgbaan maken vliegtuigen nu meer gebruik van onder meer de Buitenveldertbaan. Schiphol heeft zes start- en landingsbanen.