Philips en ASMI aan kop in positieve AEX, Prosus onderaan

De AEX-index op het Damrak toonde maandag wat herstel onder aanvoering van zorgtechnologieconcern Philips en chipbedrijf ASMI. Techinvesteerder Prosus kampte daarentegen met een stevig koersverlies van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is, en was de grootste daler bij de hoofdfondsen.

Ook de banken en verzekeraars veerden op, al liepen de eerdere stevige koerswinsten wel wat terug. Vrijdag gingen de financiële bedrijven flink onderuit door een koersval van Deutsche Bank, die het volgende slachtoffer van de onrust in de bankensector dreigde te worden. Eerder zorgden het omvallen van twee regionale Amerikaanse banken en de redding van de noodlijdende Zwitserse bank Credit Suisse al voor onrust in de financiële sector.

Het nieuws dat de Amerikaanse Silicon Valley Bank (SVB) wordt overgenomen door branchegenoot First Citizens Bank zorgde echter voor enige opluchting bij beleggers. Onder de deal gaan alle banktegoeden en leningen van SVB over naar First Citizens Bank. De Amerikaanse autoriteiten grepen eerder al in bij SVB doordat de bank dreigde om te vallen nadat klanten massaal hun tegoeden opeisten.

Pharming maakte een koerssprong van bijna 24 procent op het Damrak. Beleggers reageerden enthousiast op het bericht dat de Leidse biotechnoloog in de Verenigde Staten toestemming heeft gekregen om zijn tweede medicijn op de markt te brengen. Met het middel Joenja, dat werkt tegen een zeer zeldzame aandoening van het immuunsysteem, hoopt het bedrijf zijn omzet op termijn te kunnen verdubbelen.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,9 procent hoger op 738,16 punten. De hoofdindex zakte vrijdag nog 1,6 procent door zware verliezen in de financiële sector. De MidKap klom 0,7 procent tot 920,74 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,1 procent.

Philips en ASMI wonnen tot 3,9 procent en Prosus zakte 3,6 procent. ING steeg 1,2 procent en ABN AMRO won 0,8 procent. Aegon en NN Group klommen tot 1,2 procent, terwijl ASR 0,1 procent verloor.

Deutsche Bank dikte bijna 4 procent aan in Frankfurt. De grootste bank van Duitsland raakte vrijdag 8,5 procent kwijt nadat bleek dat het voor investeerders fors duurder was geworden om zich in te dekken tegen wanbetaling door de Duitse kredietverstrekker. Lufthansa klom 0,7 procent in Frankfurt. Reizigers in Duitsland kampen maandag met een grote staking op het spoor, in het streekvervoer, op luchthavens en de havens.

De euro was 1,0758 dollar waard, tegen 1,0761 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 69,55 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder, op 75,29 dollar per vat.