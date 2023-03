Statiegeld op 2,5 miljard blikjes per jaar: ‘gigantische operatie’

De invoering van statiegeld op blikjes is een “gigantische operatie” op logistiek gebied. Dat zegt directeur Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds Verpakkingen. Het Afvalfonds is verantwoordelijk voor recycling van alle verpakkingen zoals glas en papier maar ook voor statiegeld. Per 1 april zit er 15 eurocent statiegeld op blik. Er zat al statiegeld op kleine en grote plastic flessen.

De hoeveelheden blik en flesjes zijn namelijk enorm. Jaarlijks worden ruim 2,5 miljard blikjes bier, fris en andere dranken op de Nederlandse markt gebracht en meer dan 600 miljoen grote plastic flessen en 900 miljoen kleine flesjes. Het is de bedoeling dat daarvan minstens 90 procent weer wordt ingeleverd bij inzamelpunten voor recycling. Daardoor moet veel minder zwerfafval op straat en in de natuur terechtkomen.

Statiegeld Nederland is verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het systeem. Directeur Raymond Gianotten zegt dat “alles en iedereen” klaar is. Het gaat dan niet alleen om supermarkten, producenten en importeurs, maar ook om de benodigde software. “Het is een collectief systeem.”

Om statiegeld op blikjes onder de aandacht te brengen wordt een reclamecampagne opgezet op televisie, radio, online en via abri’s. “Je kunt er straks niet omheen”, aldus Klein Lankhorst. Er zijn ongeveer 27.000 inzamelpunten, waaronder bij grotere supermarkten, tankstations langs snelwegen, bij sportclubs, maar ook op treinstations zoals Utrecht CS en Amsterdam CS. Het is de bedoeling dat er straks op alle bemande treinstations inzamelpunten komen.

Ook wordt gedacht om inzamelpunten op te zetten bij middelbare scholen omdat daar vaak veel blikjes op straat rondzwerven. Er komt dan ook een specifieke voorlichtingscampagne gericht op scholieren.

Er zijn centra waar de flessen en blikjes in grote plastic zakken worden afgeleverd om te worden gesorteerd en geteld. Ze worden vervolgens in een grote drukpers tot balen geperst voor recycling. Het statiegeld wordt dan vergoed aan de supermarkten en innamepunten die het geld aan de consument hebben uitbetaald. “In feite zijn we geen afval aan het verwerken maar geld aan het tellen want er gaat veel geld om in het systeem”, zegt Gianotten.

Overigens zal er wel een overgangsperiode zijn voordat alle blikjes een statiegeldlogo hebben omdat eerst oude voorraden in winkels moeten worden weggewerkt. “Het gaat niet op één dag. In theorie kun je zowel blikjes met statiegeld als zonder statiegeld in de schappen zien. Het gaat ons er gewoon om dat er zoveel mogelijk wordt ingeleverd en dat er zo min mogelijk op straat belandt”, aldus Klein Lankhorst.