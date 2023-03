Topman Maersk: nog geen ‘roaring twenties’ in China

China’s economische herstel is zwakker dan verwacht. Daarvoor waarschuwt de topman van de Deense containerrederij A.P. Møller-Maersk. Volgens de baas van de grote vrachtvervoerder zijn consumenten in het Aziatische land nog erg voorzichtig ondanks dat ook China inmiddels is afgestapt van hele strenge coronamaatregelen.

“Dit is niet helemaal de ‘roaring twenties’-achtige stemming die men had kunnen verwachten”, stelde Vincent Clerc in een interview met zakenkrant Financial Times. Daarmee verwees hij naar de bewogen jaren twintig van de vorige eeuw, waarin in het Westen sprake was van een enorme economische welvaart.

“Toen we het jaar begonnen, was er de hoop dat als China na covid weer opengaat, we een heel sterke opleving zouden zien”, verduidelijkt Clerc die samen met andere topmannen van grote bedrijven in Beijing bijeenkwam voor de jaarconferentie China Development Forum. “Ik denk dat we het nog niet hebben gezien.”

Eerder deze maand werd al bekend dat de Chinese overheid voor dit jaar mikt op een economische groei van “ongeveer” 5 procent. Dat is een van de laagste groeidoelen in decennia. Voor afgelopen jaar had het land een groei van 5,5 procent voorspeld, maar groeide de economie vanwege het aanhoudende coronavirus maar 3 procent.

De Maersk-baas zei wel dat de handelsvolumes die verband houden met de Chinese economie veerkrachtig blijven. Volgens hem zouden er daarbij weinig tekenen zijn dat de recente spanningen tussen China en de Verenigde Staten impact hebben op de handelsstromen. “In zekere zin heeft China nog nooit zoveel met de rest van de wereld verhandeld als vorig jaar.”

De Amerikanen zijn al langer bezig met het afknijpen van de levering van hoogwaardige technologie aan het Aziatische land, om te voorkomen dat die voor militaire doeleinden kan worden gebruikt. Onlangs bereikten de VS, Nederland en Japan een akkoord over de verdere beperking van de export van geavanceerdere chipmachines naar China. Het Nederlandse ASML kan daardoor nog minder versies van zijn chipmachines exporteren naar het land dan voorheen.