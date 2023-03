Wagamama sluit bij rechter akkoord met schuldeisers

Restaurantketen wagamama heeft een akkoord bereikt met schuldeisers bij de rechtbank van Amsterdam. De keten, met negen vestigingen in Nederland, kwam in de problemen door de coronamaatregelen. Als gevolg daarvan moest het enkele restaurants sluiten. Een faillissement lijkt nu afgewend.

Wagamama heeft onder meer restaurants in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Het bedrijf meldt “fors verliesgevend” te zijn geweest in 2020 en 2021. Ook vorig jaar had wagamama het niet makkelijk, door de gestegen kosten voor energie, grondstoffen en loonkosten. Dit jaar is de omzet weer “op het gewenste niveau” en is de bedrijfsvoering winstgevend, maar er is nog wel sprake van een grote schuldenlast.

Daarom heeft wagamama een beroep gedaan op de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) die door de rechter is goedgekeurd, meldt de restaurantketen. Een dergelijke procedure helpt bedrijven een faillissement te voorkomen door de schulden te herstructureren. Aandeelhouders hebben financiering verstrekt om deze herstructurering mogelijk te maken. Daardoor kunnen alle werknemers die voor wagamama werken gewoon in dienst blijven, aldus het bedrijf.