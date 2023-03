ANVR: buitenlandse vakanties in trek, Turkije blijft achter

Reisbranchevereniging ANVR zag de vraag naar vakanties in het buitenland ook in februari toenemen, na een recordaantal boekingen in januari. Nederlanders lijken nog wel wat terughoudend met het boeken van vakanties naar Turkije, waarvan de ANVR denkt dat dit komt door de catastrofale aardbevingen in het land.

De ANVR vergelijkt het aantal boekingen met onder meer de maand februari in 2019, het laatste jaar voor de coronacrisis. Door die crisis kreeg de reissector te maken met strenge beperkingen waardoor minder mensen op vakantie konden. Het aantal boekingen steeg ten opzichte van de februari voor corona met 18 procent. “Dat de trend van het zorgeloos boeken via gerenommeerde vakantieaanbieders in februari verder heeft doorgezet, was weer duidelijk zichtbaar via onze leden”, stelt directeur van de ANVR Frank Oostdam.

Turkije liet daarbij wel een terugval zien van 28 procent. Ook in vergelijking met februari vorig jaar bleef het aantal boekingen naar dat land achter, met 19 procent. Die heeft volgens Oostdam “zeer waarschijnlijk te maken” met de aardbevingen in het zuidoosten van Turkije. Door die aardbevingen in februari kwamen ruim 50.000 mensen om het leven.

Maar Oostdam ziet de vraag naar Turkije als vakantiebestemming wel weer aantrekken. “In de cijfers van maart en april zal zichtbaar worden hoeveel impact dit heeft gehad op Turkije als vakantiebestemming, ondanks dat de aardbevingen ver van de toeristische gebieden vandaan waren.”

Het aantal boekingen nam het sterkst toe voor reizen richting Belgiƫ (plus 71 procent), het Verenigd Koninkrijk (plus 27 procent) en Denemarken (plus 25 procent). Ook de traditionele vakantielanden Frankrijk en Italiƫ waren in trek, met respectievelijk 11 procent en 23 procent meer boekingen.