Gemeenten: goed dat er eindelijk statiegeld op blik komt

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is blij dat er eindelijk per 1 april statiegeld op blikjes bier, frisdrank en andere dranken wordt ingevoerd. Volgens een woordvoerder van de VNG is daar de afgelopen jaren stevig voor gelobbyd omdat een groot deel van het zwerfafval op straat en in de natuur uit blikjes bestaat.

Volgens de woordvoerder is zwerfafval ergernis nummer één van bewoners, samen met hondenpoep en hard rijdende auto’s in de bebouwde kom. Daarnaast is het opruimen van zwerfafval erg kostbaar voor gemeenten. De VNG zegt dat statiegeld een “bewezen prikkel” is om zwerfafval tegen te gaan. “En het gaat uiteraard niet alleen om het tegengaan van zwerfafval maar ook om hergebruik van het blik.”

Vanaf komende zaterdag zit er 15 cent statiegeld op blikjes. Er zat al statiegeld op kleine en grote plastic flessen voor water en frisdrank. De VNG zegt verder dat gemeenten geen rol spelen in het statiegeldsysteem en dat er geen plannen zijn om aparte bakken voor blik en flessen met statiegeld in de openbare ruimte neer te zetten. De plekken waar plastic, blik en drankpakken (PMD) al gescheiden worden ingezameld, blijven bestaan, aldus de VNG.