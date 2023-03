ILT: meer waarschuwingen en boetes over nachtvluchten Schiphol

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vorig jaar meer boetes en waarschuwingen uitgedeeld aan luchtvaartmaatschappijen omdat zij zonder geldige reden nachtvluchten hebben uitgevoerd op Schiphol. Volgens een rapport van de ILT werden vorig jaar vijfhonderd overtredingen van de regels rond zogenoemde nachtslots geconstateerd. Dat waren er 37 een jaar eerder.

Om geluidsoverlast te beperken mogen alleen vliegtuigen met een nachtslot tussen 23:00 en 7:00 uur uur starten of landen op Schiphol, tenzij sprake is van overmacht, zoals onvoorziene weersomstandigheden of technische problemen. De boetes kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. De stijging heeft mede te maken met het flink toegenomen vliegverkeer door het herstel van de coronapandemie. Het is sinds 2022 voor maatschappijen bovendien ook veel moeilijker geworden om aanspraak te maken op overmacht.

Het totaal aantal nachtvluchten op Schiphol bleef wel binnen de regels. Dat waren er 23.867, een toename van 45 procent vergeleken met een jaar eerder. Het maximum aantal toegestane nachtvluchten is 32.000.

De ILT stelt in het rapport dat terugblikt op de periode van 1 november 2021 tot 31 oktober 2022 dat Schiphol zich aan alle wettelijke normen rond geluid en uitstoot van schadelijke stoffen houdt. Toch neemt het aantal omwonenden van Schiphol dat ernstige geluidsoverlast ervaart toe en ook de luchtkwaliteit op en rond het vliegveld kan beter, zegt de Inspectie.

Verder wordt gewezen op de verstoringen door personeelstekorten op de luchthaven, waardoor bijvoorbeeld lange rijen met wachtende passagiers ontstonden. Volgens inspecties van de ILT is de veiligheid van het vliegverkeer niet in gevaar geweest. De personeelssituatie zorgde wel voor vertragingen, een minder voorspelbaar baangebruik en extra belasting voor alle betrokken partijen, aldus het rapport.

De ILT stelt daarnaast dat het aantal ordeverstorende passagiers niet is toegenomen, maar dat wel een verschuiving van verstoringen tijdens de vlucht naar meer onrust bij de gate was te zien. Tenslotte laat het aantal luchtruimschendingen door vliegtuigen geen daling zien. Vooral het aantal drones dat zonder toestemming in het luchtverkeersgebied van Schiphol vliegt, is verontrustend en kan tot gevaarlijke situaties leiden, aldus de Inspectie.

Schiphol geeft in een reactie aan dat het rapport over het algemeen een positief beeld schetst, maar dat op andere onderdelen meer moet worden gedaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanpak van personeelstekorten en naleving van regels door grondafhandelaren, aldus Schiphol.