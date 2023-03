Meer patenten aangevraagd vanwege behoefte aan duurzame energie

Organisaties over de hele wereld vroegen afgelopen jaar meer patenten aan. Het gaat om het eigendomsrecht op de uitvinding van een nieuw product of proces. De stijging is te danken aan nieuwe technologieën die worden ontwikkeld om de verschuiving naar duurzame energiebronnen zoals waterstof mogelijk te maken, meldt het Europees Octrooibureau (EOB), de organisatie die octrooiaanvragen afhandelt.

Meer patenten zijn vorig jaar bijvoorbeeld aangevraagd voor het leveren of het opslaan van elektriciteit, zegt voorzitter António Campinos. “Deze hausse is een belangrijke aanjager van de energietransitie.” Volgens hem heeft de transitie een steeds grotere invloed op andere sectoren en is dat te zien in de stijging van het aantal aanvragen in digitale technologie zoals AI en in chips.

De stijging is ook te danken aan het groeiend aantal aanvragen uit China, Zuid-Korea en de VS. Vooral uit China kwamen veel meer verzoeken binnen bij het EOB. Ruim 19.000 aanvragen kwamen in 2022 uit China, 15 procent meer dan een jaar eerder. Het land wil zelfvoorzienend worden op technologisch en wetenschappelijk gebied.

Bij het EOB kwamen vorig jaar wereldwijd in totaal 193.460 aanvragen binnen, 2,5 procent meer dan het jaar daarvoor. Nederland staat op de derde plek van alle Europese landen. Ruim 6800 aanvragen kwamen uit Nederland, in 2021 lag dit op 6578. Patentaanvragen uit Nederland waren vooral voor uitvindingen van medische technologie, elektrische machines en organische chemicaliën.

Overigens kwamen niet alle aanvragen uit Nederland van Nederlandse bedrijven. Sommige bedrijven zijn om belastingtechnische redenen in Nederland gevestigd terwijl ze eigenlijk hun hoofdkantoor elders hebben en die worden dan als Nederlands meegeteld. Zo staat de Frans-Duitse vliegtuigbouwer Airbus in de top 3 Nederlandse aanvragen. De meeste Nederlandse verzoeken voor een patent komen wel van een Nederlands bedrijf, Philips. Het elektronicaconcern uit Eindhoven vroeg er afgelopen jaar meer dan 1300 aan.

Octrooiaanvragen komen volgens het EOB ook van kleine bedrijven. Een op de vijf verzoeken wereldwijd kwam in 2022 van een individuele uitvinder of een kleine of middelgrote organisatie met minder dan 250 werknemers. Universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties vroegen 7 procent van de patenten aan.