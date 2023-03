UWV biedt werkgevers oplossingen voor ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt

Ondanks een lichte daling van het aantal vacatures was de arbeidsmarkt eind vorig jaar “zeer krap”. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV, die verwacht dat bedrijven ook dit jaar nog moeite zullen hebben met het werven van nieuw personeel. Daarom heeft het UWV een aantal mogelijke oplossingen in kaart gebracht waar werkgevers mee aan de slag kunnen.

Arbeidsmarktadviseur bij het UWV Frank Verduijn spreekt van een nieuw “eindejaarsrecord”, nadat de arbeidsmarkt eind 2021 op het krapste niveau zat dat het UWV ooit had gemeten. “De krapte zal waarschijnlijk voorlopig aanhouden, dus dat noopt ons om anders te kijken naar de arbeidsmarkt en het werven van nieuwe medewerkers”, meent Verduijn.

Om werkgevers daarin tegemoet te komen, komt het UWV met in totaal 34 mogelijke oplossingen. Die moeten dienen als inspiratie. “Werkgevers kunnen zelf bekijken welke oplossingen voor hen van toepassing zijn. Want niet elke oplossing past natuurlijk bij elke organisatie”, stelt Stef Molleman, eveneens arbeidsmarktadviseur bij het UWV.

Een van de oplossingen omvat bijvoorbeeld het kijken naar vaardigheden in plaats van diploma’s of ervaring van te werven personeel. Ook zijn er oplossingen die ervoor moeten zorgen dat huidig personeel niet wegloopt. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan ontwikkelingstrajecten binnen functies of de bedrijven zelf.