Vijlbrief: krachtmeting in EU over rol kernenergie in vergroening

De EU-landen zitten opnieuw in “een soort krachtmeting” over de rol van kernenergie in de Europese klimaatmaatregelen. Frankrijk en een aantal medestanders stellen alles in het werk om die rol te vergroten, zegt staatssecretaris Hans Vijlbrief na overleg met de energieministers van de EU.

De EU-landen beslisten dinsdag over een pakket maatregelen om fossiele energiebronnen te vervangen door bijvoorbeeld waterstof. Frankrijk eiste dat ook met kernenergie gemaakte waterstof een ‘groen’ stempel zou krijgen, maar dat stuitte op te veel verzet. Nederland voelt wel voor een grotere rol voor atoomenergie op termijn, maar vreest dat de Franse wensen de overstap op waterstof ophouden. Ook is Nederland net als andere landen beducht voor een te groot concurrentievoordeel van nucleaire grootmacht Frankrijk.

Vijlbrief, die minister Rob Jetten in Brussel verving, verwacht dat Frankrijk later deze week een nieuwe kans ziet om een grotere plaats voor kernenergie te bevechten in de overgang naar een klimaatvriendelijker energievoorziening. De EU-landen en het Europees Parlement onderhandelen dan over het opschroeven van de doelen voor duurzamere energie, een cruciaal onderdeel van de Europese klimaatplannen.