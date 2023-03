Aandacht voor UBS op beurzen na vertrek topman Ralph Hamers

Op de Europese aandelenbeurzen gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar UBS. Bij de Zwitserse bank wordt de Nederlandse topman Ralph Hamers met ingang van 5 april vervangen door Sergio Ermotti. De stap volgt op de overname van de geplaagde branchegenoot Credit Suisse door UBS.

De Zwitser Ermotti was al topman bij de grootste bank van Zwitserland van 2011 tot 2020. Daarna volgde Hamers, die daarvoor topman was bij ING, hem op. In een verklaring stelde Hamers “een stap opzij te doen in het belang van de nieuwe gecombineerde entiteit en haar belanghebbenden, waaronder Zwitserland en haar financiĆ«le sector”.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een kleine openingswinst. Ook de andere Europese beurzen lijken licht hoger te beginnen. De Aziatische aandelenmarkten wonnen woensdag overwegend terrein. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds dik 2 procent in de plus dankzij een koerssprong van Alibaba (plus 13,7 procent). Beleggers reageerden verheugd op de plannen van het Chinese tech- en webwinkelconcern om zichzelf op te splitsen in zes onderdelen die op termijn eigen beursnoteringen kunnen krijgen.

De Nikkei in Tokio sloot 1,3 procent hoger onder aanvoering van de Japanse techinvesteerder SoftBank, die een groot belang heeft in Alibaba. Ook andere Chinese techbedrijven lieten stevige winsten zien door de hoop dat ze het voorbeeld van Alibaba zullen volgen. Zo won internet- en gamebedrijf Tencent ruim 2 procent. De in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus, die een groot belang heeft in Tencent, zal daar mogelijk van profiteren.

Op Beursplein 5 zullen chipbedrijf ASMI en staalfabrikant ArcelorMittal mogelijk profiteren van adviesverhogingen. Ook biotechnoloog Pharming zal mogelijk bewegen op een koopadvies van RBC Capital Markets. Daarnaast kwam Ebusco nog met jaarcijfers. De fabrikant van elektrische bussen boekte vorig jaar flink meer omzet, maar verlaagde wel zijn winstdoelstelling voor de komende jaren.

Kunstmestproducent OCI staat eveneens in de belangstelling. De Amerikaanse activistische belegger Jeff Ubben wil dat het bedrijf de strategische opties onderzoekt, waaronder een verkoop van onderdelen. Volgens Ubben zou het bedrijf daarmee zijn huidige marktwaarde van 5,5 miljard euro kunnen verdubbelen. Topman Ahmed El-Hoshy van OCI verklaarde tegen persbureau Bloomberg de suggesties van Ubben en alle andere strategische opties te gaan onderzoeken.

De euro was 1,0831 dollar waard, tegen 1,0844 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 73,74 dollar. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 79,03 dollar per vat.