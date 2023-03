FNV staakt eerste kwartaal 2023 net zo vaak als normaal in jaar

FNV heeft in de eerste drie maanden van dit jaar al in 23 sectoren en bedrijven gestaakt. Volgens de vakbond is dat bijna net zo veel als het jaargemiddelde van de laatste tien jaar, dat op 24 ligt. Er is een recordaantal van dertig ultimatums verstuurd. Daaruit concludeert de bond dat “FNV-leden op meer werkvloeren bereid zijn actie te voeren voor een goede cao.”

Er werd gestaakt bij onder meer gemeenten, het streekvervoer en in de ziekenhuizen. Ook waren er acties bij bedrijven als PostNL, Etos, Bijenkorf, ING, Sabic en Douwe Egberts. FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. “Veel leden zien dat er nog steeds goede winsten worden gemaakt, terwijl zij moeten beknibbelen op hun uitgaven door de torenhoge inflatie. Tegelijk zien zij dat ze heel hard nodig zijn. Deze cocktail maakt dat zij in actie willen komen voor een loon, waarmee zij aan het einde van de maand nog steeds evenveel boodschappen kunnen betalen.”

Volgens Boufangacha lonen de stakingen en werken ze daarom aanstekelijk. Hij wijst op de loonsverhogingen van 12 procent bij gemeenten, 16,9 procent in de havens en 10 procent bij Chabot. Er ligt een akkoord voor het ziekenhuispersoneel van 10 procent dit jaar en nog eens 5 procent in 2024, waarover nog gestemd moet worden. Gemiddeld gingen werknemers er 6,2 procent op vooruit. “We zullen zien hoe we er komende zomer voor staan. De inflatie daalt maar langzaam, en de lonen lopen achter, dus ik verwacht ook elders een taaie loonstrijd. Wij vinden dat Nederland beter verdient.”