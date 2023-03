Koerssprong Alibaba helpt beurs in Hongkong aan stevige winst

De aandelenbeurs in Hongkong boekte woensdag een stevige winst dankzij een koerssprong van het Chinese tech- en webwinkelconcern Alibaba. Beleggers reageerden verheugd op de plannen van het bedrijf, onder andere bekend van AliExpress, om zichzelf op te splitsen in zes onderdelen die op termijn eigen beursnoteringen kunnen krijgen. Alibaba wil daarmee meer waarde creëren voor aandeelhouders en de concurrrentiekracht vergroten. Het aandeel werd ruim 13 procent hoger gezet.

De hoop dat andere grote Chinese techbedrijven het voorbeeld van Alibaba zullen volgen zorgde ook voor koerswinsten bij bedrijven als Tencent en Baidu, die tot ruim 2 procent wisten te winnen. Ook Alibaba-concurrent JD.com liet een winst zien van 2,6 procent en maaltijdbezorger Meituan kreeg er 4,8 procent bij. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde daardoor tussentijds 1,9 procent in de plus.

De andere Aziatische aandelenbeurzen lieten een gemengd beeld zien, na de licht lagere slotstanden op Wall Street. De Nikkei in Tokio won 0,7 procent mede dankzij een stevige plus van 5,7 procent van SoftBank. De Japanse techinvesteerder heeft een groot belang in Alibaba. Fast Retailing, de Japanse eigenaar van kledingketen Uniqlo, klom 0,9 procent en de autofabrikanten Nissan en Toyota stegen dik 1 procent.

De beurs in Shanghai daalde een fractie en ook de Kospi in Seoul ging licht omlaag. De All Ordinaries in Sydney klom 0,2 procent na een sterker dan verwachte afkoeling van de inflatie. De kosten van het levensonderhoud in Australië namen in februari met 6,8 procent toe, na een stijging van 7,4 procent een maand eerder. Door de afkoeling van de inflatie zal de Australische centrale bank mogelijk bij de volgende beleidsvergadering besluiten om de rente niet verder te verhogen.