5G-veiling levert staatskas mogelijk minder op dan gedacht

De verdeling dit najaar van nieuwe vergunningen voor razendsnel mobiel internet (5G) levert de staatskas mogelijk minder op dan eerder gedacht. De minimumopbrengst is vastgesteld op 176 miljoen euro. Eerder was dat nog 300 miljoen euro. De uitkomst van de veiling bepaalt de daadwerkelijke opbrengst.

Het kabinet had de nieuwe frequenties die beschikbaar komen voor 5G al veel eerder willen veilen. Maar dat liep vertraging op doordat het bedrijf Inmarsat, dat een van die frequenties al decennia in gebruik heeft voor het opvangen van noodsignalen van zeeschepen, naar de rechter stapte en daar in het gelijk werd gesteld.

Inmiddels is daarvoor een oplossing gevonden. Inmarsat verhuist zijn schotels van het Friese Burum naar een nieuwe plek in Griekenland. Maar het betekende wel dat minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) met een nieuwe veilingregeling moest komen, die vrijdag in consultatie is gegaan.

Bij de nieuwe regeling is ook een nieuwe minimumprijs vastgesteld. Daarbij is onder meer gekeken naar de uitkomst van veilingen in andere EU-landen.