Ahold Delhaize en Heineken aan kop in licht hogere AEX

Supermarktconcern Ahold Delhaize en bierbrouwer Heineken gingen vrijdag aan kop in de AEX-index, die een kleine winst liet zien. Beleggers reageerden onder meer op de nieuwste inflatiecijfers. Die lieten zien dat de prijzen in Nederland en de hele eurozone deze maand minder hard zijn gestegen. Dat komt echter vooral door de dalende energieprijzen. Voedingsmiddelen en dranken werden wel in rap tempo duurder.

De inflatie in de eurozone kwam in maart uit op 6,9 procent, tegen 8,5 procent een maand eerder. De zogeheten kerninflatie, waar sterk schommelende prijzen voor energie, voedsel, tabak en alcohol niet in meewegen, steeg daarentegen tot 5,7 procent, van 5,6 procent in februari. Of de Europese Centrale Bank (ECB), die vooral kijkt naar de kerninflatie, bij het volgende rentebesluit in mei zal besluiten om de rente minder sterk te verhogen valt dan ook nog te bezien.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,3 procent hoger op 754,70 punten. In Nederland koelde de inflatie deze maand af tot 4,4 procent, van 8 procent in februari, meldde statistiekbureau CBS. De MidKap steeg ook 0,3 procent, tot 956,38 punten. De beurs in Parijs klom 0,5 procent. In Frankrijk bedroeg de inflatie in maart 5,6 procent, tegen 6,3 procent een maand eerder.

De DAX in Frankfurt won 0,3 procent, ondanks een daling van de Duitse winkelverkopen in februari. De Londense FTSE-index klom 0,1 procent. De Britse economie wist in het laatste kwartaal van 2022 toch nipt te groeien en ontliep daarmee een recessie.

Ahold Delhaize en Heineken wonnen 2 procent. Ook levensmiddelenconcern Unilever stond in de kopgroep van de AEX, met een plus van 1,2 procent. DSM was de grootste daler met een verlies van 1,9 procent. Het speciaalchemieconcern liet weten de aanmeldingstermijn voor de fusie met zijn Zwitserse branchegenoot Firmenich te verlengen tot 12 mei aangezien de twee bedrijven nog geen goedkeuring hebben gekregen van de Indiase autoriteiten.

In de MidKap stond Air France-KLM bovenaan met een winst van 3,5 procent. De luchtvaartcombinatie profiteerde van een koopadvies door Deutsche Bank. Ook de concurrenten Lufthansa en IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, kregen koopadviezen van Deutsche Bank. Lufthansa won 2,2 procent in Frankfurt en IAG klom 2,6 procent in Londen. InPost steeg 3 procent na publicatie van de jaarcijfers. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de pakketvolumes en de omzet vorig jaar flink stijgen.

De euro was 1,0884 dollar waard, tegen 1,0899 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 74,42 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 79,18 dollar per vat.