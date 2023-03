Duitsers geven minder uit in de winkelstraat

Duitsers houden te midden van alle prijsstijgingen de hand op de knip. Winkeliers boekten in februari een lagere omzet dan een maand eerder, ondanks de hogere prijzen die ze voor veel producten rekenden.

De omzet van de Duitse detailhandel zakte vorige maand met 0,5 procent ten opzichte van januari, meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis. Gecorrigeerd voor de hogere prijzen daalden de verkopen in de Duitse winkelstraat in een maand tijd zelfs met 1,3 procent.

In vergelijking met februari vorig jaar steeg de omzet van Duitse winkeliers nog wel, met 2,6 procent. Maar dat was puur te danken aan gestegen prijzen, want gecorrigeerd voor de inflatie zou de omzet met ruim 7 procent zijn gedaald.

De dalende verkoopcijfers wijzen erop dat Duitsers door de hogere kosten voor het levensonderhoud steeds minder geld overhouden. Vooral non-foodwinkels verkochten minder. Onder andere witgoed- en meubelzaken en boekenverkopers hadden te maken met een sterke teruggang.

Nederlandse cijfers over de winkelverkopen laten ook zien dat consumenten minder spullen of voedingswaren kopen in winkels. De omzet steeg weliswaar volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, maar dat kwam vooral door de gestegen prijzen.