Toch kleine groei Britse economie in vierde kwartaal

De Britse economie heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar toch een kleine groei laten zien. Volgens een nieuw cijfer van het nationale statistiekbureau bedroeg de groei 0,1 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Eerder werd een stagnatie van de economie van het Verenigd Koninkrijk gemeld door het statistiekbureau.

Volgens het bureau was de opwaartse bijstelling onder meer te danken aan wat sterkere prestaties in de telecomsector, industrie en bouw dan eerder gedacht.

In het derde kwartaal was nog sprake van een krimp met 0,1 procent. De Britse economie wist dus een technische recessie te ontlopen. Die wordt gedefinieerd als twee kwartalen met krimp op rij. De omvang van de Britse economie ligt nog wel altijd 0,6 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2019, dus voor het uitbreken van de coronacrisis.