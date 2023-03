Werkloosheid in eurozone iets gedaald in februari

De werkloosheid in de eurozone is in februari iets gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat kwam de werkloosheid vorige maand uit op 6,6 procent, tegen 6,8 procent een jaar eerder. Ten opzichte van januari dit jaar bleef de werkloosheid stabiel. De werkloosheid onder jongeren nam op jaarbasis wel toe tot 14,4 procent, maar bleef ten opzichte van januari ongewijzigd.

Volgens Eurostat waren er in februari in de eurolanden meer dan 11,1 miljoen mensen werkloos. Voor de EU ging het om meer dan 13,1 miljoen mensen zonder betaald werk. Op jaarbasis is dat een daling van respectievelijk 257.000 en 247.000 mensen, aldus het statistiekbureau. De jeugdwerkloosheid in het eurogebied bedroeg iets minder dan 2,3 miljoen mensen en in de EU zaten zo’n 2,8 miljoen personen jonger dan 25 jaar zonder werk.

In Spanje en Griekenland was de werkloosheid wederom het hoogst met respectievelijk 12,8 en 11,4 procent. In beide landen heeft ongeveer een derde van de jeugd geen betaald werk, waarmee ze ook koplopers zijn op dat gebied. De laagste werkloosheid werd gemeten in Tsjechiƫ (2,4 procent), gevolgd door Polen (2,8 procent) en Duitsland (2,9 procent).

Voor Nederland meldde Eurostat een werkloosheid van 3,5 procent. Dat was iets minder dan de 3,6 procent in januari. De jeugdwerkloosheid bleef in Nederland stabiel op 7,8 procent ten opzichte van januari.