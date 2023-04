Beleggers weer alert op bankensector in rustige beursweek

Beleggers op de Europese en Amerikaanse aandelenbeurzen gaan een verkorte handelsweek tegemoet, want op Goede Vrijdag wordt niet gehandeld. Die dag komt nog wel het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid naar buiten.

De bedrijfsagenda is nog redelijk leeg. Halverwege april gaat het Amerikaanse cijferseizoen van start. Tot die tijd kijkt de markt vooral uit naar ontwikkelingen rond de overname van de geplaagde Zwitserse bank Credit Suisse door concurrent UBS. Met die overname werd een faillissement voorkomen, wat de hele Zwitserse bankensector zou hebben geschaad.

De Britse zakenkrant Financial Times meldde zondag dat de Zwitserse justitie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de door de staat gesteunde overname van Credit Suisse. Volgens een rapport onderzoekt de aanklager mogelijke schendingen van het strafrecht door overheidsfunctionarissen, toezichthouders en leidinggevenden bij de twee banken.

Daarnaast maakte de Zwitserse krant SonntagsZeitung bekend dat UBS zijn personeelsbestand met 20 tot 30 procent gaat verminderen nadat de overname van Credit Suisse is afgerond. Dat betekent dat er wereldwijd tot zo’n 36.000 banen worden geschrapt, waarvan zo’n 11.000 in Zwitserland.

Op het macro-economische vlak krijgen beleggers, naast het Amerikaanse banenrapport, nieuwe cijfers over de economische bedrijvigheid in Europa en de Verenigde Staten te verwerken.

Een lichtpuntje is dat de maand april traditioneel een gunstige beleggingsmaand is. Het eerste kwartaal van het jaar was in ieder geval een prima periode voor effectenhandelaren. Zo ging de belangrijkste beursindex in Amsterdam AEX met bijna 10 procent omhoog, ondanks onrust in de financiƫle sector, debacles in de cryptowereld en grote economische onzekerheden. Op Wall Street klom de toonaangevende S&P 500 met 7 procent, technologiegraadmeter Nasdaq schoot bijna 17 procent omhoog.