Eneco heeft nu ook vast contract dat goedkoper is dan prijsplafond

Eneco gaat na variabele tarieven onder het prijsplafond nu ook een vast contract aanbieden waarvan de tarieven lager liggen dan het door de overheid opgelegde maximum. De energiemaatschappij, een van de grootste van Nederland, biedt vanaf maandag contracten aan met een looptijd van een halfjaar of een jaar.

Eneco had al eerder dit jaar aangekondigd weer vaste contracten aan te gaan bieden voor zes maanden. Die hadden nog tarieven boven het prijsplafond. Maar de energieleverancier met zo’n 2 miljoen klanten in Nederland wilde ook langere contracten gaan aanbieden. Dat wilde Eneco gaan doen als de regels voor overstappen waren aangepast, wat afgelopen zaterdag gebeurde. Bij voortijdig opzeggen moeten klanten nu een boete van 50 euro per stroom- of gascontract betalen.

Klanten die het vaste contract afsluiten gaan voor gas iets meer dan 1,40 euro per kuub betalen. Het vastgestelde tarief in het prijsplafond is 1,45 euro. Voor stroom rekent Eneco een kleine 37 cent per kilowattuur. Het tarief van het prijsplafond is 0,40 euro per kilowattuur.

De overheid stelde het prijsplafond dit jaar in om de financiële pijn van de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen te verzachten. Dat energie zo veel duurder is, heeft veel te maken met de Russische inval in Oekraïne en de vrees voor schaarste aan gas. Maar inmiddels dalen de gasprijzen dankzij goed gevulde gasopslagen in Europa en relatief mild winterweer.