Greenpeace: eindelijk is knop om bij Schiphol

Milieuorganisatie Greenpeace is blij met de plannen van Schiphol-topman Ruud Sondag om ’s nachts niet meer te vliegen en vervuilende vliegtuigen en privéjets te verbieden. “Eindelijk lijkt de knop om bij Schiphol”, stelt luchtvaartexpert Maarten de Zeeuw van de organisatie. “De luchtvaart is helemaal uit z’n jas gegroeid en gaat ver over de grenzen van omwonenden, natuur en klimaat. ’s Nachts niet meer vliegen is het minste wat je kunt doen.”

“Dat Schiphol de privéjets gaat verbannen is ook een goede stap”, gaat De Zeeuw verder. “Deze vorm van vervoer in tijden van klimaatcrisis is schaamteloos en kan echt niet meer.” Hij verwijst verder naar de blokkade van de privéterminal van Schiphol door Greenpeace en Extinction Rebellion vorig jaar. “We zijn blij dat Schiphol nu luistert.”

De aankondigingen van Sondag mogen geen reden zijn om Schiphol niet te laten krimpen, waarschuwt Greenpeace. “Als de luchtvaart het klimaatakkoord van Parijs wil volgen, zal het aantal vluchten nog verder moeten dalen.”