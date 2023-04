Krant: kantoren McDonald’s in VS dicht in afwachting ontslagronde

Fastfoodketen McDonald’s sluit deze week tijdelijk de deuren van zijn kantoren in de Verenigde Staten, meldt The Wall Street Journal (WSJ) op basis van een intern verzonden e-mail. Volgens de Amerikaanse krant zijn de sluitingen nodig in voorbereiding op voorgenomen ontslagen, die onderdeel zijn van een reorganisatie.

Het is nog onbekend hoeveel werknemers hun baan verliezen, maar volgens de e-mail verdwijnen ook banen buiten de VS. McDonald’s heeft wereldwijd ruim 150.000 mensen in dienst in zijn kantoren en restaurants. 70 procent van hen werkt buiten de VS.

McDonald’s heeft personeel van de kantoren verzocht van maandag tot en met woensdag thuis te werken. “In de week van 3 april zullen we belangrijke beslissingen communiceren met betrekking tot functies en personeelsbezetting in de hele organisatie”, luidde het bericht van de fastfoodketen aan personeel.

In januari kondigde het bedrijf al aan dat het zijn personeelsbestand wilde herzien. Dat is in het kader van een nieuwe bedrijfsstrategie, die volgens McDonald’s kon leiden tot ontslagen in bepaalde takken van het bedrijf, maar tevens tot nieuwe banen in andere.