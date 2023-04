Shell bovenaan AEX door fors hogere olieprijzen

Shell was maandag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index, geholpen door de sterk gestegen olieprijzen na het onverwachte besluit van oliekartel OPEC+ om de productie verder te verlagen. Ook oliebedrijven elders in Europa hadden daardoor de wind in de rug op de eerste handelsdag van het tweede kwartaal.

De OPEC+ maakte zondag bekend de olieproductie vanaf mei met meer dan 1 miljoen vaten per dag te gaan verlagen. Daardoor moeten de prijzen worden gestut. Volgens Saudi-Arabië gaat het om een voorzorgsmaatregel die is bedoeld om de oliemarkt te stabiliseren. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom daarop 5,7 procent tot 79,95 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, werd 5,5 procent duurder op 84,27 dollar per vat.

Shell prijkte bovenaan de AEX met een plus van 4,2 procent. In Londen steeg branchegenoot BP 4,4 procent en het Franse TotalEnergies ging 4,3 procent vooruit in Parijs. Het Italiaanse olie- en gasconcern Eni werd 3,4 procent duurder in Milaan.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 759,02 punten. Ook ING stond bij de koplopers in de hoofdindex met een plus van 3,1 procent. Grootste daler in de AEX was staalproducent ArcelorMittal met een min van 2,7 procent. De hoofdgraadmeters in Parijs en Londen boekten koerswinsten tot 0,6 procent. Frankfurt stond licht in het rood.

De MidKap ging 0,2 procent omlaag tot 960,27 punten. De aanbieder van postkluisjes InPost zette de opmars voort en was de grootste stijger met een winst van 4,9 procent. Vrijdag was InPost ook al koploper dankzij goed ontvangen cijfers. Roestvrijstaalbedrijf Aperam was de grootste daler bij de middelgrote fondsen op het Damrak met een verlies van 3,4 procent.

In Zürich verloor UBS 3,7 procent. Zakenkrant Financial Times meldde dat de Zwitserse justitie een strafrechtelijk onderzoek is begonnen naar de door de overheid gesteunde overname van Credit Suisse door UBS. Daarnaast schreef de SonntagsZeitung dat UBS zijn personeelsbestand met 20 tot 30 procent gaat verminderen als de overname van Credit Suisse is afgerond. Dat betekent dat er wereldwijd tot zo’n 36.000 banen worden geschrapt, waarvan zo’n 11.000 in Zwitserland.

De euro was 1,0852 dollar waard, tegen 1,0866 dollar bij het slot van de Europese beurshandel op vrijdag.