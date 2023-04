ACM: energietarieven steeds vaker onder prijsplafond

De tarieven die energieleveranciers vragen aan nieuwe klanten zijn de afgelopen maand opnieuw gedaald. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die constateert dat daarmee steeds meer contracten onder het prijsplafond komen. Ook het aantal leveranciers dat vaste energiecontracten aanbiedt neemt toe.

Volgens de ACM ligt het energietarief van 35 procent van de klanten met een nieuw variabel contract nu onder het prijsplafond. Begin maart was dat nog 16 procent. De overheid stelde het prijsplafond dit jaar in om de financiële pijn van de gestegen gas- en elektriciteitsprijzen te verzachten. Dat was met name het gevolg van de oorlog in Oekraïne en de vrees voor schaarste aan gas. Inmiddels dalen de gasprijzen dankzij goed gevulde gasopslagen in Europa en relatief mild winterweer.

Naast variabele contracten bieden energiebedrijven ook in toenemende mate weer vaste contracten aan. De ACM telt acht leveranciers die een contract met een looptijd van minimaal 1 jaar aanbieden. Maandag meldde energiebedrijf Eneco te starten met het aanbieden van vaste contracten waarvan de tarieven onder het prijsplafond liggen.

De markttoezichthouder verwacht dat het aantal aanbieders van vaste contracten toe zal nemen vanaf 1 juni. Op die datum gaan nieuwe regels in, waardoor het aanbieden van deze contracten voor energiebedrijven minder risicovol is. Zo lag de vergoeding voor het opzeggen van een vast contract dat nog minder dan anderhalf jaar zou lopen bijvoorbeeld op slechts 50 euro. Daardoor was het voor consumenten aantrekkelijk om over te stappen wanneer de energieprijs elders lager was. Zij namen de opzegvergoeding voor lief, terwijl leveranciers bleven zitten met energie die duur was ingekocht.

Naast de tarieven heeft de ACM ook naar de bereikbaarheid van energiebedrijven voor consumenten gekeken. Daaruit komt naar voren dat de telefoonnummers of e-mailadressen van 28 van de 57 onderzochte bedrijven niet of moeilijk te vinden waren. Energieleveranciers zijn volgens de ACM wettelijk verplicht telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn. De toezichthouder heeft de energiebedrijven daarom aangesproken. Vrijwel alle bedrijven hebben inmiddels aanpassingen gedaan.