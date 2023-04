Dure energie reden voor hypotheek met geld voor verduurzaming

Twee op de vijf mensen die vorig jaar een hypotheek afsloten, leenden daarbij ook geld om het huis te verduurzamen. Daarbij speelden de hard opgelopen energieprijzen een belangrijke rol, maakt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op uit een enquête.

Van de mensen die bij hun hypotheek ook geld reserveerden voor bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie, gaf 83 procent aan daarmee vooral de energierekening te willen verlagen. Mede door de oorlog in Oekraïne zijn gas en elektriciteit vorig jaar hard in prijs gestegen, waardoor zo’n investering in besparing aantrekkelijker wordt. In 2020, toen gas en licht door de coronapandemie erg goedkoop waren, gaf nog 52 procent aan te verduurzamen vanwege de energiekosten.

Ook het milieu speelde vorig jaar een rol bij de keuze voor verduurzaming. Dit was een belangrijke reden voor iets meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek van AFM die een bedrag hadden gereserveerd voor verduurzaming. Daarnaast zei 49 procent te verduurzamen om de waarde van het huis te verhogen.

Nu de rentes sterk oplopen, beginnen na jaren van ongekende prijsstijgingen de huizenprijzen weer te dalen. Maar vorig jaar voelden nog vier op de tien mensen die een hypotheek afsloten druk om snel over de aankoop van een woning te beslissen.

Ook gaf 30 procent aan geen voorbehoud van financiering te hebben opgenomen bij de aankoop van hun woning, waarmee ze een risico liepen veel geld kwijt te zijn als het niet was gelukt een hypotheek af te sluiten. Een deel van de respondenten zei dat dit voorbehoud niet van belang was. Maar van de huizenkopers voor wie zo’n voorbehoud wel van belang was, zeiden vier op de tien mensen die voorzorgsmaatregel toch niet te hebben genomen.