Krant: Rusland staat grote betaling aan Shell voor gasproject toe

De Russische president Vladimir Poetin heeft toestemming gegeven om 94,8 miljard roebel (1,1 miljard euro) over te maken aan Shell voor zijn aandeel in het grote olie- en gasproject Sakhalin-2 in Rusland. Dat meldt de Russische krant Kommersant op basis van bronnen. Shell was eerder mede-eigenaar van dit project.

De toestemming voor de overboeking is volgens de bronnen aan het Russische gasbedrijf Novatek gegeven. Poetin besloot vorig jaar per decreet dat alle rechten in het winningsproject voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en olie overgingen naar een nieuwe Russische onderneming. Shell bleef met lege handen achter na de ingreep van het Kremlin.

Voorheen bezat Shell 27,5 procent van Sakhalin-2, maar het bedrijf schreef dit belang volledig af. Dat kostte het Britse olie- en gasbedrijf 1,6 miljard dollar. Shell maakte vlak na de Russische inval in Oekraïne bekend volledig te vertrekken uit Rusland.