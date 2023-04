Minister Yellen betreurt lagere olieproductie door OPEC+

Het onverwachte besluit van oliekartel OPEC+ om de olieproductie te verlagen is “betreurenswaardig” in “deze tijd waarin het belangrijk is om te proberen de energieprijzen laag te houden”. Dat stelt de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen. Volgens haar heeft de daling van de benzineprijzen geholpen de inflatie te beperken, een ontwikkeling die nu wel eens omgekeerd zou kunnen worden.

Yellen noemt het besluit verder “duidelijk niet positief voor de wereldwijde groei”, daaraan toevoegend dat het “de onzekerheid en lasten in een tijd waarin de inflatie al hoog is” vergroot. De olieprijs steeg maandag met 6 procent na het besluit van de OPEC+, een samenwerkingsverband van olieproducerende landen geleid door Saudi-Arabië met bondgenoten als Rusland.

Westerse regeringen hebben Rusland een sanctie opgelegd waardoor niet meer dan 60 dollar per vat ruwe Russische olie mag worden betaald. De productieverlaging heeft volgens Yellen vooralsnog geen invloed om het niveau van dit prijsplafond, al zou de maximumprijs op termijn wel herzien kunnen worden. “Maar ik denk niet dat dat op dit moment gepast is”, aldus Yellen.

De Amerikaanse president Joe Biden leek maandag nog niet onder de indruk. “Het zal niet zo erg zijn als je denkt”, zei hij toen.