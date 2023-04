Reuters: Duitse onderzoeksinstituten verwachten groei in 2023

De Duitse economie zal dit jaar toch groei laten zien. Dat verwachten de belangrijkste economische onderzoeksinstituten in Duitsland, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. Eerder was door die instituten voor 2023 nog krimp voorzien voor de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland.

Volgens de vijf instituten zal de Duitse economie met 0,3 procent groeien. Afgelopen najaar was juist nog gedacht dat er een krimp met 0,4 procent zou zijn. De instituten DIW, Ifo, IfW, IWH en RWI komen elk halfjaar met nieuwe ramingen die worden voorgelegd aan het Duitse ministerie van Economische Zaken. Berlijn heeft voor dit jaar nog een groeivoorspelling van 0,2 procent.

Voor 2024 wordt nu gerekend op een groei van 1,5 procent. Dat was eerder een plus van 1,9 procent. Daarnaast denken de instituten dat de Duitse inflatie dit jaar zal uitkomen op gemiddeld 6 procent en dan in 2024 zal afzwakken naar 2,4 procent.