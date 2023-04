Schiphol zet definitief streep door tweede Kaagbaan

Luchthaven Schiphol ziet definitief af van een ‘tweede Kaagbaan’, een al jarenlang bediscussieerd plan voor een nieuwe start- en landingsbaan naast de huidige Kaagbaan. Dat besluit is onderdeel van een pakket maatregelen dat de overlast voor omwonenden moet beperken, schrijft NRC.

Interim-topman Ruud Sondag van de luchthaven liet maandagavond in het AD al weten dat Schiphol het aantal nachtvluchten gaat beperken en stopt met privéjets. Het vliegveld wordt tussen 00.00 uur ’s nachts en 06.00 uur ’s ochtends gesloten voor vertrekkende vliegtuigen, tot 05.00 uur ’s ochtends zullen er geen vliegtuigen landen. Wel kan het nog tot eind 2025 duren voordat die maatregel van kracht wordt.

“De tol van wat wij nu doen is te groot geworden”, zegt Sondag in een toelichting in NRC. “Dit is de weg voorwaarts naar een stillere, schone en betere luchtvaart. De ruimte op en rond Schiphol is schaars; we moeten keuzes maken.”

De eventuele komst van een tweede Kaagbaan zorgt al jaren voor verzet door omwonenden die vrezen voor meer overlast. Ook is er voor de baan een stuk grond in Haarlemmermeer gereserveerd, waar nu vanwege de geluidsregels die voor Schiphol gelden niet gebouwd kan worden.