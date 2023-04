Transavia: vakantiereiziger dupe van plannen Schiphol

Luchtvaartmaatschappij Transavia zegt “onaangenaam verrast” te zijn door de keuze van Schiphol om nachtvluchten op termijn in de ban te doen. Doordat hiermee ook in de vroege ochtend minder vluchten mogelijk zijn, komt het verdienmodel van de budgetvlieger onder druk te staan. Dat maakt vliegen volgens Transavia duurder en voor minder mensen bereikbaar, en daar is “de vakantiereiziger de dupe van”.

Transavia doet vooral vakantiebestemmingen aan in bijvoorbeeld Spanje of Portugal en vliegt op één dag een paar keer heen en weer. Dat kan alleen door heel vroeg te beginnen, maar met de plannen om uiterlijk in het 2025-2026 geen vliegtuigen meer te laten opstijgen of te laten landen op Schiphol zou dat onmogelijk zijn.

KLM, net zoals Transavia onderdeel van Air France-KLM, toonde zich na de bekendmaking van de plannen verbaasd over de eenzijdige beslissingen van Schiphol. Beide luchtvaartmaatschappijen noemen het belangrijk om in balans met de omgeving en klimaat te werken. Transavia benadrukt daarvoor miljarden euro’s te hebben geïnvesteerd in stillere en zuinigere vliegtuigen.