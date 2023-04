TUI ‘onaangenaam verrast’ over ‘proefballonnen’ Schiphol

Touroperator TUI is “onaangenaam verrast” door de “proefballonnen” van Schiphol om in de nacht de luchthaven dicht te gooien. “We zijn zeer verbaasd dat Schiphol dit vanuit hun rol bedenkt. Juist omdat Schiphol als luchthaven een nationaal belang heeft, doe je zoiets in overleg met je gebruikers en stakeholders en niet op deze manier.”

TUI vindt dat Schiphol de vakantieganger “in de kou zet”. Juist vakantievluchten vertrekken vaak in de vroege ochtend en komen aan in de late avond. “Gevolg van een nachtsluiting is dat je niet meer meerdere keren per dag kan vliegen met hetzelfde toestel.” Daardoor worden vakanties duurder, stelt TUI.

De vakantie-aanbieder zegt het zelf ook belangrijk te vinden om minder geluidsoverlast te veroorzaken en vervuiling te veroorzaken. “Juist daarom hebben wij ge├»nvesteerd in een jongere en daardoor zuinigere en stillere vloot.

De enige manier om tot een aanpassing te komen, is volgens TUI door “op de juiste wijze de betrokken partijen te raadplegen”. “We gaan ervan uit dat Schiphol in de uitwerking de juiste procedures zal volgen”.