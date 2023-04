Bedrijfsleven blij met ‘opsteker’ in stikstofdossier

Het Nederlandse bedrijfsleven is blij met het nieuwe stikstofoordeel van de Raad van State. Die oordeelde dat de stikstofneerslag van een project tot een afstand van maximaal 25 kilometer berekend mag worden, zoals nu al gebeurt voor het afgeven van een vergunning. Dat is volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland een eerste “opsteker” in het bredere stikstofdebat.

De meevaller was volgens de lobbyclubs hard nodig. Eerdere juridische tegenslagen zorgden voor veel onzekerheid over de vergunningen die bijvoorbeeld bouwbedrijven of boeren nodig hebben om stikstof uit te mogen stoten. De problemen daarmee zijn nog lang niet voorbij, waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland.

“Zaak is nu vooral dat we ‘de stikstofkluis’ verder kraken en zorgen dat op verantwoorde wijze woningbouw, aanleg van wegen, bedrijfsactiviteiten en energietransitieprojecten weer mogelijk worden”, schrijven ze in een gezamenlijke reactie op de uitspraak. Dat is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland mogelijk als het kabinet het stikstofbeleid in lijn brengt met omringende landen. Ook moet de overheid vaart maken met het uitkopen van grote uitstoters van stikstof en het laten herstellen van natuurgebieden, die nu achteruitgaan door een teveel aan stikstof.