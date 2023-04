Energieconcern Shell wint op Damrak na kwartaalupdate

Olie- en gasconcern Shell is donderdag meer waard geworden op de beurs in Amsterdam na een handelsupdate over de prestaties in het eerste kwartaal. Daaruit kwam naar voren dat de verdiensten uit de gashandel ongeveer op hetzelfde niveau liggen als in het voorgaande kwartaal. Ook verzekeraar ASR stond in de belangstelling, na de aankondiging van 500 miljoen euro aan investeringen om biotechnologisch onderzoek in Delft aan te jagen. De blik van beleggers was verder gericht op de gespannen verhouding tussen China en Taiwan en mogelijke signalen van een afkoelende economie.

Shell stond in de openingsminuten 1,8 procent hoger en was daarmee de sterkste stijger in de AEX. Die graadmeter van de belangrijkste fondsen op het Damrak klom 0,2 procent tot 756,91 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 930,43 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent.

ASR klom 1 procent. Een fonds van de verzekeraar wil over een periode van zo’n twintig jaar een half miljard steken in vastgoed op de Biotech Campus Delft. Dat geld gaat onder andere naar kantoren en laboratoria, maar er moeten ook nieuwe gebouwen verrijzen. De verzekeraar trekt daarbij samen op met speciaalchemiebedrijf DSM (plus 1,3 procent). Muziekconcern Universal Music Group zakte 4,4 procent na een adviesverlaging bij Exane en was de grootste verliezer in de AEX.

Chemicaliƫndistributeur IMCD kwam met overnamenieuws. Het bedrijf koopt een Indiase leverancier van plastics en polymeren, wat de positie van IMCD in het Aziatische land moet versterken. Beleggers raakten niet erg onder de indruk van het nieuws en zetten het aandeel een fractie lager.

De aandacht ging ook uit naar technologiebedrijf Nedap, dat de omzet in het eerste kwartaal met ruim een vijfde zag groeien. Dat was voor een deel het gevolg van een inhaalslag die het bedrijf maakte met de leveringen van zijn systemen. Het aandeel won 1 procent.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis koerste 0,9 procent hoger na de aankondiging van een nieuwe klus in de Verenigde Staten. Het bedrijf helpt Siemens daar bij de bouw van een nieuwe fabriek voor treinwagons. Ook bouwbedrijf Heijmans (min 0,4 procent) heeft een nieuwe opdracht binnengehaald. Het concern renoveert een onderwijsgebouw op de campus van de Technische Universiteit in Eindhoven. Het project levert Heijmans 33 miljoen euro omzet op.

Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 80,22 dollar per vat. Brentolie verloor 0,4 procent op 84,35 dollar per vat. De euro stond vrijwel vlak tegenover de dollar en was 1,0909 dollar waard, tegenover 1,0902 een dag eerder.