Jeansmerk Levi Strauss fors lager op afwachtend Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen geopend. Beleggers deden het voorzichtig aan in aanloop naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag naar buiten komt. Overigens is Wall Street dan wel dicht vanwege Goede Vrijdag. Bij de bedrijven stond jeansmerk Levi Strauss bij de dalers na bekendmaking van kwartaalcijfers.

De Amerikaanse beurzen zijn maandag op tweede paasdag wel open. Dan kan dus gereageerd worden op het banenrapport dat een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de Federal Reserve. De afgelopen dagen hebben de recessiezorgen weer de kop opgestoken onder handelaren na een reeks tegenvallende economische cijfers, waaronder een teleurstellend banenrapport van loonstrookverwerker ADP dat woensdag naar buiten kwam.

De overheid is ook met cijfers gekomen over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Die vielen hoger uit dan verwacht, wat ook weer kan duiden op een afzwakkende arbeidsmarkt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent in de min op 33.427 punten. De brede S&P 500 daalde 0,4 procent op 4075 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,8 procent op 11.903 punten.

Levi Strauss kelderde meer dan 12 procent. Het bedrijf zag in het afgelopen kwartaal de winstmarge dalen, mede door hogere kosten voor transport. Ook moest Levi Strauss een last nemen voor een herstructurering.

Groothandelaar Costco Wholesale meldde zwakkere verkoopcijfers over maart en ging 2,5 procent omlaag. Drankenconcern Constellation Brands publiceerde kwartaalresultaten en werd 1,5 procent hoger gezet.

Digitaal prikbord Pinterest won 0,4 procent. Beleggingsadviseur Raymond James gaat het bedrijf volgen met een outperform-advies. De analisten zeggen onder meer positief te zijn over de groei van het aantal gebruikers van Pinterest.