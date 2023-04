Shell houdt prestaties gasdivisie op peil na daling gasprijzen

Energieconcern Shell verwacht dat de opbrengsten uit de handel in aardgas in de eerste drie maanden van dit jaar ongeveer even hoog liggen als in het slotkwartaal van 2022. In die periode droeg die divisie voor een groot deel bij aan een recordwinst over heel het boekjaar. Dat kwam onder andere doordat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne de gasprijzen de hoogte in hadden gestuwd, terwijl de prijzen nu veel lager zijn doordat de angst voor acute tekorten naar de achtergrond is verdwenen.

Shell zegt in zijn korte handelsupdate ook meer gas te hebben geproduceerd dan in het vierde kwartaal van vorig jaar. Dat kwam doordat Australische installaties voor vloeibaar gemaakt aardgas minder vaak stillagen. De verkoopactiviteiten, waar bijvoorbeeld tankstations onder vallen, boekten naar verwachting ook betere resultaten en de handel in chemicaliën en verwerkte producten ging “aanzienlijk” beter dan in het vierde kwartaal van 2022. Op 4 mei komt het Britse olie- en gasconcern met zijn definitieve kwartaalcijfers.